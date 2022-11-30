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Шойгу: резервистов готовили три тысячи инструкторов на более чем 100 полигонах в РФ и Белоруссии

Сергей Лебедев
12:48 30.11.2022
За два месяца обучено около 300 резервистов и добровольцев.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках частичной мобилизации была организована подготовка граждан, которые призваны из запаса, а также формирование и боевое слаживание воинских частей и подразделений. За два месяца обучено около 300 резервистов и добровольцев, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около 3 000 инструкторов, задействовано более 100 полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь», - сказал глава МО РФ.

Ранее Министерство обороны России показывало кадры подготовки мобилизованных танкистов под Новосибирском. Мобилизованные военнослужащие проходят теоретический курс знаний основных узлов и вооружения боевых машин.

Также проходят занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Мобилизованные стреляют из АК-12 на полигоне Центрального военного округа.

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