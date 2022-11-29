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Открытые двери закрыты: почему НАТО не спешит расширяться за счет Украины

Константин Коковешников
22:31 29.11.2022
Большинство экспертов, в том числе в самом альянсе, сходятся во мнении, что безопасность НАТО с принятием Украины только ухудшится.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Florian Gaertner, photothek.de vi, GlobalLookPress
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Украина будет принята в НАТО после окончания конфликта с Россией. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов военного блока. Она прошла сегодня в Бухаресте. Тема помощи Киеву - центральная. Речь в том числе шла о поставках вооружений. Как было отмечено - они продолжатся, несмотря на истощающиеся запасы. Не прекратится и продвижение НАТО на Восток.

К огромному Дворцу парламента в Бухаресте, который должен был стать одним из символов правления главы компартии Румынии Николае Чаушеску, по очереди подъезжают кортежи зарубежных делегаций. Министры иностранных дел стран-членов НАТО собрались на заседание Североатлантического альянса, чтобы обсудить дальнейшие шаги помощи Украине. О том, что запасы довольно сильных в военном отношении стран оказались, мягко говоря, не безграничны, в НАТО не скрывают. При этом по-прежнему намерены любой ценой добиться военной победы над Россией, хотя участницей конфликта, подчеркивает генсек НАТО Йенс Столтенберг, эта организация по-прежнему не является.

«Мы увеличили количество боевых групп НАТО с четырех до восьми. Одна из них находится в Румынии и координируется Францией. НАТО не является участником конфликта, однако мы оказываем поддержку Украине, потому что это суверенная страна, которая имеет право на самооборону, это четко зафиксированное в уставе ООН», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

О том, к чьему мнению здесь действительно прислушивается, свидетельствует хотя бы выложенная организаторами трансляция заседания. Пресс-подход министра иностранных дел Румынии, то есть страны-организатора встречи, прерывают, когда в кадре появляется госсекретарь США Энтони Блинкен. До этого он уже отметился целым рядом громких высказываний. Заявив, например, об увеличении контингента НАТО на Восточном фланге.

«Нас ничто не остановит в движении вперед. Мы рассчитываем увеличить присутствие НАТО от Черного до Балтийского морей. И в этих условиях важна тесная координация друг с другом, а также с другими участниками альянса», - заверил госсекретарь США Энтони Блинкен.

С начала спецоперации России на Украине Румыния уже приняла почти три миллиона беженцев. И в ближайшее время будут еще, предупреждает Столтенберг. Хотя встреча в Бухаресте знаменательна еще и тем, что именно здесь 14 лет назад тогда еще президентом США Бушем-младшим впервые было сделано предложение по вступлению Украины и Грузии в НАТО.

«НАТО должен приветствовать Грузию и Украину в плане действий по членству. И членство в НАТО должно оставаться открытым для всех демократических стран Европы, которые стремятся к этому и готовы разделить ответственность членства в НАТО», - сказал тогда американский президент.

Сегодня это трудно представить, но тогда Буш-младший даже предлагал президенту России Владимиру Путину, который также присутствовал в Бухаресте, присоединиться к усилиям США и союзников по НАТО в обеспечении безопасности в Европе. Тогда набирал силу международный терроризм. Сегодня, пишет агентство Bloomberg, бытует мнение, что предложение по вступлению в альянс Украине было ошибкой. Но тогда это понимала лишь канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая выступила против. Своего отношения к происходящему не скрывал и российский президент.

«Появление на наших границах мощного военного блока, действие членов которого регулируется в том числе и статьей пятой Вашингтонского договора, будет воспринято в России, как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявления о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут», - заявил тогда президент Владимир Путин.

Заявка на вступление в НАТО в ускоренном порядке, о подаче которой президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил практически одновременно с церемонией подписания о вхождении в состав России новых регионов, удивила даже Вашингтон. Министр иностранных дел Словении заявила, что этот вопрос сегодня даже не обсуждался.

О том, что если страны НАТО немедленно не начнут производство необходимого Украине оружия, она может проиграть, заявил в интервью американской Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На встрече в Брюсселе он вновь заявил о необходимости скорейших поставок оружия.

«В прошлый раз, когда я присутствовал на совещании министров НАТО, я сказала три слова: "Оружие, оружие и еще раз оружие". Сегодня я скажу по-другому: "Быстрее, быстрее и еще раз быстрее". Нам нужны системы ПВО, IRIS, HAWKS, Patriot и электрические трансформаторы», - перечислил Кулеба пожелания официального Киева.

В заседании Североатлантического совета Кулеба формально участия не принимал - против этого выступила Венгрия. В итоге, для него пришлось организовать отдельную встречу.

«В условиях вхождения Украины в НАТО, безопасность альянса скорее снизится, чем повысится. Это обстоятельство и сдерживает принятие решения о вхождении Украины в альянс», - объяснил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Конкретных сроков по вступлению в альянс не назвал и сам Столтенберг. Как и раньше, заявив, что двери НАТО всегда открыты не только для Украины, но и вообще для всех желающих.

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