Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены увеличить помощь Украине

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Страны - участницы НАТО планируют нарастить помощь Украине, в том числе военную. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг, выступая на проходящей в Бухаресте встрече министров иностранных дел стран альянса.

«Важный сигнал сегодняшней встречи, что страны НАТО готовы и будут делать больше. Мы должны не только передавать сами системы ПВО, но также гарантировать, что системы, которые мы уже предоставили, а это главным образом современные системы ПВО стандартов НАТО, включая NASAMS и другие, что они функционируют, то есть мы должны обеспечить запчасти, боеприпасы и обслуживание», - приводит его заявление ТАСС.

Кроме того, генсек альянса назвал колоссальным урон от ударов по городам Украины и призвал готовиться к потоку беженцев из Незалежной в Европу из-за «преднамеренных атак России» по критически важным объектам инфраструктуры. По данным Reuters, Столтенберг сообщил, что страны Запада уже доставили на Украину генераторы, а также оказывают помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Ранее пессимистичным прогнозом на будущее Великобритании и Европы поделился обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. По мнению журналиста, Запад в ближайшее время столкнется с огромным гуманитарным и миграционным кризисом. Он отметил, что экономические проблемы вследствие помощи Киеву только начинаются.