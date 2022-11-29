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Блинкен пообещал, что НАТО нарастит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»

Ян Брацкий
14:36 29.11.2022
По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, черноморский регион имеет для альянса стратегическое значение.
Блинкен пообещал, что НАТО нарастит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря»
© Фото: US Navy, GlobalLookPress
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Североатлантический альянс планирует увеличить свое присутствие «от Черного до Балтийского моря». С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.

«Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», - приводит ТАСС заявление Блинкена.

По его мнению, черноморский регион имеет для Североатлантического альянса стратегическое значение.

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что необходимо ускорить реализацию новой стратегии альянса, согласно которой на восточном фланге блока численность сил высокой готовности будет увеличена до трехсот тысяч человек. Кроме того, Йоханнис выразил благодарность генсеку альянса за его «усилия по координации модернизации НАТО» и отметил важность более мощных сил сдерживания на восточном фланге.

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