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Le Monde: Запад истощил свои запасы оружия из-за поставок Украине

Анастасия Бобылева
01:05 23.11.2022
Причина такого истощения состоит в том, что после развала СССР объемы вооружений стран Запада существенно снизились и производство оказалось не готово к выполнению больших заказов.
Le Monde: Запад истощил свои запасы оружия из-за поставок Украине
© Фото: defense.gov
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Сокращение запасов оружия на Западе достигло критических отметок из-за военной помощи Украине. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Чтобы позволить украинцам противостоять ударам русских Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов, в первую очередь США, обеспечившие две трети военной помощи», - отмечает издание.

Уточняется, что Вашингтон поставил Киеву десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов.

Газета ссылается на слова аналитиков о том, что в США запасы оружия истощаются до критических значений. Штатам даже пришлось обратиться к Южной Корее, чтобы закупить у них артиллерийские снаряды для Украины, однако Сеул не хочет быть вовлеченным в конфликт.

Le Monde упоминает возможные причины такого истощения запасов. После распада СССР во многих западных странах сократились расходы на военные нужды, и объемы запасов вооружений сильно уменьшились.

Отчасти это произошло из-за упора на технологии. Но эффективное технологичное оружие оказалось более дорогим.

«У западных армий была иллюзия сокращения объемов за счет технологий. Однако, если управляемое оружие полезно на Украине, этот конфликт показывает, что обычное вооружение, такое как артиллерия, остается необходимым», - цитирует издание представителя Фонда стратегических исследований (FRS) Тибо Фуйе.

Также производство оказалось не готово выполнять большие заказы после сокращения производственных линий. Во Франции поручено разобраться, почему ряд компаний военно-промышленного комплекса не могут нарастить темпы производства.

Ранее об истощении запасов оружия в США и странах Евросоюза писала американская газета Washington Post со ссылкой на представителя страны-члена НАТО. В материале отмечается, что у РФ при этом имеются большие запасы военной техники.

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