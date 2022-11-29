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«Наш подвал лучше»: украинка с ребенком пожаловалась на заплесневелое жилье в Британии

Анна Назайкина
11:49 29.11.2022
После того как мама с дочкой переехали в новое жилье, школьница заболела и начала кашлять. Украинка заявила, что переживает о ее здоровье и думает о возвращении домой.
«Наш подвал лучше»: украинка с ребенком пожаловалась на заплесневелое жилье в Британии
© Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress
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Беженка из Украины Татьяна Дудник возмутилась ужасными условиями жизни в хостеле в британском Бирмингеме, куда ее заселили вместе с 12-летней дочерью, передает газета The Mirror.

«Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», - заявила женщина.

В материале издания отмечается, что изначально Дудник вместе с ребенком жила в течение полугода в комфортных условиях по программе «Дома для Украины». Украинка работала уборщицей. Однако после того, как спонсирование окончилось, женщине с дочкой была предложена комната в аварийном общежитии.

«Мы спускались в подвал каждый раз, когда звучала воздушная тревога, но, по крайней мере, это был наш дом и наш подвал, где условия лучше, чем здесь. Ребенок не должен болеть и жить в антисанитарных условиях», - сказала она.

По словам беженки, повсюду грязь, плесень, ободранные стены. В ванной слив забит волосами и прочими отходами, на кухне отваливаются шкафы. Женщина с ребенком спят на нижнем ярусе кровати, наверху девочка делает уроки.

После того как они переехали в это жилье, школьница заболела и начала кашлять. Дудник заявила, что переживает о ее здоровье и думает о возвращении на Украину.

Ранее в Германии заявили о «крайне стрессовой ситуации» из-за украинских беженцев.

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