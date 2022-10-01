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Politico: заявка Киева об ускоренном вступлении в НАТО стала неожиданностью для Белого дома

Марина Крижановская
04:50 01.10.2022
Нэнси Пелоси ответила, что пока американцы хотели бы для Украины гарантий безопасности.
Politico: заявка Киева об ускоренном вступлении в НАТО стала неожиданностью для Белого дома
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress
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По сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне не ожидали, что украинский президент Владимир Зеленский попросит об ускоренном вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора.

Приводятся слова третьего по важности политика в США - спикера Нэнси Пелоси - что пока американцы хотели бы для нее гарантий безопасности.

«Мы очень привержены демократии на Украине. Давайте выиграем в этом конфликте. Но я хотела бы для них гарантий безопасности», - приводит ее слова издание Politico.

Издание отмечает, что Пелоси отказалась прямо поддерживать вступление Украины в НАТО. Также американское СМИ приводит слова другого чиновника из США - члена палаты представителей Майка Куигли от штата Иллинойс, - рассказавшего о причинах возникновения НАТО.

«Борьба за Украину - это причина, по которой мы в первую очередь сформировали НАТО. После Второй мировой войны мы осознали, что нельзя допустить, чтобы авторитарный режим уничтожил демократическую страну. Я думаю, что мы должны поддержать это», - сказал он.

Немногим ранее заместитель редактора отдела мнений американской газеты Newsweek Джейсон Филдс выразил свое мнение относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что «это худшая идея в истории» и «это может привести к ядерной войне».

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