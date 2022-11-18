Недоумение и шок: как в России восприняли решение об отстранении паралимпийцев

Большинство паралимпийцев и экспертов сошлись во мнении, что Международный паралимпийский комитет принял политически ангажированное решение, не имеющее ничего общего со спортом.

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Москва будет делать все возможное, чтобы защитить права наших спортсменов, это один из государственных приоритетов - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал приостановку членства России в Международном паралимпийском комитете (МПК). Решение было принято накануне в Берлине, за нашей страной осталось право на апелляцию.

Алексей Быченок с детства мечтает о паралимпийском золоте. Каждый день упорно тренируется на горнолыжных трассах. На играх в Сочи его мечта почти стала реальностью - до высшей награды немного не дотянул, взял бронзу. Надеялся, что сможет превзойти самого себя в Пхенчхане, но тогда вмешались европейские чиновники. Всю сборную России отстранили от соревнований за день до старта.

«Недоумение и шок. Просто стоишь и думаешь - ну не может такого быть. На самом деле это все произошло. Но я пока буду готовиться к Парижу. Если у нас все получится, то я буду очень счастлив», - признался бронзовый призер паралимпийских Игр в Сочи Алексей Быченок.

Но Международный паралимпийский комитет снова решил нарушить планы наших спортсменов и исключил их еще раз. Причина указана странная - «неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом организации». Решение приняли на генеральной ассамблее в Берлине, на которую россиян не пригласили.

«В связи с приостановкой, Россия теряет все права членства, кроме права на апелляцию. Если какая-либо апелляция не будет удовлетворена, только Генеральная Ассамблея может отменить приостановку. Следующая Генеральная Ассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года», - говорится в заявлении МПК.

На очередное провокационное решение в Паралимпийском комитете России отреагировали сдержанно, заявив, что ни один из доводов международного комитета не был доказан.

«Предварительно нам не были представлены никакие документы, что Паралимпийский комитет России нарушил какие-то правила и нормы устава Международного паралимпийского комитета. Их не было. Сегодня мы запросили в МПК, чтобы они нам представили решение генеральной ассамблеи и полностью все нормативные документы для проведения апелляции», - пояснил Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

А еще пару дней назад казалось, что здравый смысл все-таки восторжествует и западные чиновники наконец перестанут политизировать спорт. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии заявил, что именно такие соревнования, как Олимпиада способны объединить весь мир.

«Исходя из этой задачи, МОК должен быть политически нейтральным, чтобы позволить будущему хозяину Игр принять всех лучших спортсменов со всего мира, несмотря на политические конфликты. Я призываю вас, мировых лидеров, поддержать этот политический нейтралитет», - заявил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на саммите G20.

Что это - блеф или попытка «держать хорошую мину при плохой игре»? К противоречивым высказываниям господина Баха в нашем спорте уже привыкли. Но на фоне очередного политического отстранения паралимпийцев - эти слова президента МОК выглядят особенно цинично.

«Я когда это услышал, то практически сразу понял, что это отработка номера. Он должен был такие слова сказать на таком крупном форуме. Но дела уже лет шесть отличаются от тех слов, которые они говорят», - констатировал двукратный чемпион мира по паралимпийскому спорту на треке, член паралимпийской сборной России Алексей Обыденнов.

Начиная с 2016-го года, наши спортсмены пропустили уже четыре паралимпиады. Несмотря на то, что они не были замечены в использовании допинга. Это сотни потерянных шансов для людей, которые занимаются спортом и завоевывают медали вопреки жизненным обстоятельствам.

«Международная неправительственная организация нарушила и свои внутренние правила, которые изложены в своде правил, а также нарушила конвенцию ООН о правах инвалидов. Поэтому Совбез ООН, я думаю, может рассмотреть этот вопрос», - предположил депутат Государственной думы Российской Федерации, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

На подобные решения европейских чиновников нужно отвечать максимально жестко, заявили в Кремле. Отстаивать интересы наших спортсменов будут на самом высоком уровне.

«Все, что может быть сделано и все, что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться. Неоднократно об этом говорил президент Путин, защищая права и интересы наших паралимпийцев и олимпийцев. Это один из приоритетов нашего государства», - пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помимо этого в нашей стране уже планируют создать полноценный аналог Олимпийских и Паралимпийских игр. Первые состязания уже прошли. Их планируют сделать ежегодными.