«Отработка номера»: паралимпиец оценил слова Баха о «спорте вне политики» после лишения членства ПКР

Глава МОК на саммите G20 заявил, что необходимо уходить от увлеченности политикой и вернуться к идеалам, что спорт должен быть вне политики, и он должен служить на благо мира.

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Двукратный чемпион мира по паралимпийскому велоспорту на треке Алексей Обыденнов в разговоре со «Звездой» рассказал о противоречащем своему же заявлению решении президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Напомним, глава МОК, выступая на саммите «Большой двадцатки» на Бали, заявил, что олимпийское и паралимпийское движения должны вернуться к своим истокам, что необходимо уходить от увлеченности политикой и вернуться к идеалам, что спорт должен быть вне политики, и он должен служить на благо мира.

«Я сразу понял, что это отработка номера, он должен был сказать эти слова на таком крупном форуме, но дела у этих людей уже лет шесть, наверное, отличаются от тех слов, которые они говорят. Они очень много говорят, что спорт вне политики, а по факту совершают абсолютно противоположные действия в отношении нашей страны, наших спортсменов. Поэтому для меня не было ничего удивительного, что сегодня Бах принял совершенно противоречащее решение своим вчерашним словам», - сказал Обыденнов.

Как отметил чемпион мира, несмотря на то, что российские спортсмены не принимают участие в международных турнирах, они в любом случае будут продолжать готовиться к состязаниям и радовать болельщиков в России на внутренних первенствах.

«Конечно, плохо, что мы не участвуем, но жизнь на этом не заканчивается, мы будем тренироваться, готовиться, будем радовать болельщиков в нашей стране, на наших внутренних соревнованиях. К сожалению, от этого страдает в первую очередь международное олимпийское движение и паралимпийское движение», - добавил он.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила мнение, что высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о необходимости допускать до соревнований спортсменов всех стран не означают реализации этого на практике. Олимпийская чемпионка отметила, что они делают это для того, чтобы проанализировать реакцию мирового сообщества. По словам Журовой, не стоит испытывать по поводу этих слов излишний оптимизм, нужно понаблюдать, «будут ли действия после этих слов, которые, казалось бы, должны нас обнадежить».