Спорт Спорт Спорт

«Отработка номера»: паралимпиец оценил слова Баха о «спорте вне политики» после лишения членства ПКР

Максим Крюков
00:35 17.11.2022
Глава МОК на саммите G20 заявил, что необходимо уходить от увлеченности политикой и вернуться к идеалам, что спорт должен быть вне политики, и он должен служить на благо мира.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Двукратный чемпион мира по паралимпийскому велоспорту на треке Алексей Обыденнов в разговоре со «Звездой» рассказал о противоречащем своему же заявлению решении президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Напомним, глава МОК, выступая на саммите «Большой двадцатки» на Бали, заявил, что олимпийское и паралимпийское движения должны вернуться к своим истокам, что необходимо уходить от увлеченности политикой и вернуться к идеалам, что спорт должен быть вне политики, и он должен служить на благо мира.

«Я сразу понял, что это отработка номера, он должен был сказать эти слова на таком крупном форуме, но дела у этих людей уже лет шесть, наверное, отличаются от тех слов, которые они говорят. Они очень много говорят, что спорт вне политики, а по факту совершают абсолютно противоположные действия в отношении нашей страны, наших спортсменов. Поэтому для меня не было ничего удивительного, что сегодня Бах принял совершенно противоречащее решение своим вчерашним словам», - сказал Обыденнов.

Как отметил чемпион мира, несмотря на то, что российские спортсмены не принимают участие в международных турнирах, они в любом случае будут продолжать готовиться к состязаниям и радовать болельщиков в России на внутренних первенствах.

«Конечно, плохо, что мы не участвуем, но жизнь на этом не заканчивается, мы будем тренироваться, готовиться, будем радовать болельщиков в нашей стране, на наших внутренних соревнованиях. К сожалению, от этого страдает в первую очередь международное олимпийское движение и паралимпийское движение», - добавил он.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила мнение, что высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о необходимости допускать до соревнований спортсменов всех стран не означают реализации этого на практике. Олимпийская чемпионка отметила, что они делают это для того, чтобы проанализировать реакцию мирового сообщества. По словам Журовой, не стоит испытывать по поводу этих слов излишний оптимизм, нужно понаблюдать, «будут ли действия после этих слов, которые, казалось бы, должны нас обнадежить».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:50 Спорт
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
21:06 В стране и мире
МИД России: Москва призывает Варшаву не ввязываться в грязные провокации киевского режима
21:59 В стране и мире
Видео
Охлобыстин доставил гуманитарную помощь для защитников Донбасса
22:11 Армия
Видео
«Черная дыра» в квадрате: чем отличается новейшая российская подлодка «Уфа»
20:36 В стране и мире
Видео
Накал русофобии: почему РФ обвинили в обстреле Польши из-за выпущенных украинцами ракет
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.