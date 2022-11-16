Спорт Спорт Спорт

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Анна Касаткина
22:50 16.11.2022
Отменить приостановку членства можно будет не ранее, чем через год, заявили в МПК.
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Читайте нас на:

Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине, сообщает пресс-служба МПК.

За приостановку членства выступили 64 делегата, 39 проголосовали против, еще 16 — воздержались.

«На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине члены МПК проголосовали за предложение о немедленном приостановлении деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ПКР в связи с этим теряет все права членства в организации. Отменить приостановку может только генеральная ассамблея, которая, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года, заявили в МПК.

МПК уже лишал ПКР членства в 2016 году из-за допингового скандала, в связи с этим российские паралимпийцы не смогли принять участие в летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, напоминает ТАСС. На зимних играх 2018-го года было разрешено выступить нескольким спортсменам в нейтральном статусе.

В 2019 году членство ПКР условно восстановили с выдвижением ряда требований, которые необходимо было выполнить до 21 декабря 2022 года. Таким образом паралимпийцы смогли выступить на летних Паралимпийских играх в Токио в 2021 году. К зимним играм 2022 года в Пекине россиян вместе с белорусами не допустили из-за ситуации на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:50 Спорт
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России
21:06 В стране и мире
МИД России: Москва призывает Варшаву не ввязываться в грязные провокации киевского режима
21:59 В стране и мире
Видео
Охлобыстин доставил гуманитарную помощь для защитников Донбасса
22:11 Армия
Видео
«Черная дыра» в квадрате: чем отличается новейшая российская подлодка «Уфа»
20:36 В стране и мире
Видео
Накал русофобии: почему РФ обвинили в обстреле Польши из-за выпущенных украинцами ракет
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.