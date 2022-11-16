Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России

Отменить приостановку членства можно будет не ранее, чем через год, заявили в МПК.

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Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России (ПКР). Решение принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине, сообщает пресс-служба МПК.

За приостановку членства выступили 64 делегата, 39 проголосовали против, еще 16 — воздержались.

«На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине члены МПК проголосовали за предложение о немедленном приостановлении деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ПКР в связи с этим теряет все права членства в организации. Отменить приостановку может только генеральная ассамблея, которая, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года, заявили в МПК.

МПК уже лишал ПКР членства в 2016 году из-за допингового скандала, в связи с этим российские паралимпийцы не смогли принять участие в летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, напоминает ТАСС. На зимних играх 2018-го года было разрешено выступить нескольким спортсменам в нейтральном статусе.

В 2019 году членство ПКР условно восстановили с выдвижением ряда требований, которые необходимо было выполнить до 21 декабря 2022 года. Таким образом паралимпийцы смогли выступить на летних Паралимпийских играх в Токио в 2021 году. К зимним играм 2022 года в Пекине россиян вместе с белорусами не допустили из-за ситуации на Украине.