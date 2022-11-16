Паралимпийский комитет России назвал незаконным приостановку членства в Международном паралимпийском комитете

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Паралимпийский комитет России (ПКР) заявил о незаконности приостановки всех его членских прав в Международном паралимпийском комитете (МПК). В организации уверены, что сегодняшнее решение необоснованно и лишено правовых оснований.

«МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями Устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными», - говорится в заявлении пресс-службы Паралимпийского комитета России.

Отмечается, что ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не нарушали «олимпийское перемирие» и, следовательно, не могут нести за это ответственность. Более того, за это вообще не предусмотрены наказания.

В Паралимпийском комитете России уличили Международный паралимпийский комитет в применении двойных стандартов. В заявлении организации указывается, что МПК не ставил вопроса о введении санкций против Паралимпийских комитетов тех стран, которые проводили военные акции в Югославии, Афганистане, Ираке, Йемене и Ливане.

«Своими действиями МПК грубо нарушил положения Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, а также основной принцип Конвенции о правах инвалидов о недискриминации, гарантирующий инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве», - отмечается в заявлении.

Теперь ПКР намерен обратиться с Открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой прекратить дискриминацию по национальному признаку.

Напомним, сегодня стало известно, что Международный паралимпийский комитет приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине. За приостановку членства выступили 64 делегата, 39 проголосовали против, еще 16 — воздержались.