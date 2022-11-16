«Слова отличаются от дел»: российский паралимпиец о приостановке членства ПКР в МПК

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Спортивные чиновники произносят красивые речи о принципах и идеалах олимпийского и паралимпийского движений, однако принимают противоположные действия в отношении спортсменов из России. Об этом в беседе со «Звездой» заявил двукратный чемпион мира по паралимпийскому велоспорту на треке Алексей Обыденнов.

«К сожалению, для меня это не новая ситуация, а ситуация, которую я прохожу уже, начиная с 2016 года - с первого недопуска паралимпийских спортсменов на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас в принципе я был готов, что в ближайшие год-два в этой ситуации ничего не изменится», - сказал он.

Паралимпиец напомнил о заявлении президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, сделанном на саммите G20, который проходит на Бали. Глава МОК заявил, что олимпийское и паралимпийское движения должны вернуться к своим истокам, что необходимо уйти от увлеченности политикой, вернуться к идеалам, что спорт должен быть вне политики, и он должен служить на благо мира.

«Я сразу понял, что это отработка номера, он должен был сказать эти слова на таком крупном форуме, но дела у этих людей уже лет шесть, наверное, отличаются от тех слов, которые они говорят. Они очень много говорят, что спорт вне политики, а по факту совершают абсолютно противоположные действия в отношении нашей страны, наших спортсменов. Поэтому для меня не было ничего удивительного, что сегодня Бах принял совершенно противоречащее решение своим вчерашним словам», - отметил Обыденнов.

Также чемпион мира выразил сожаление о неучастии российских спортсменов в международных турнирах.

«Конечно, плохо, что мы не участвуем, но жизнь на этом не заканчивается, мы будем тренироваться, готовиться, будем радовать болельщиков в нашей стране, на наших внутренних соревнованиях. К сожалению, от этого страдает в первую очередь международное олимпийское движение и паралимпийское движение», - добавил он.

Напомним, сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России (ПКР). Уточняется, что ПКР в связи с этим теряет все права членства в организации. Отменить приостановку может только генеральная ассамблея, которая, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года, заявили в МПК.