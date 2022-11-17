Песков заявил, что Россия сделает все для защиты прав своих паралимпийцев

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Москва будет делать все от нее зависящее для защиты прав российских паралимпийцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы, конечно, будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективными в этом плане. И все, что может быть сделано, и все, что должно быть сделано, даже сверх того, будет делаться», - сказал он.

Напомним, что в среду, 16 ноября, Международный паралимпийский комитет принял решение приостановить членство России в организации.

Представитель Кремля отметил, что защищать права паралимпийцев и олимпийцев - это один из приоритетов Российской Федерации. В беседе с журналистами Песков заверил, что РФ изучит, каким образом можно повлиять на данную ситуацию.