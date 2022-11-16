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Посла Польши вызвали в МИД РФ

Анна Касаткина
18:35 16.11.2022
Ранее в дипведомстве заявили о необходимости беспристрастного расследования инцидент с падением ракет в польском Пшеводуве.
Посла Польши вызвали в МИД РФ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Посла Польши в России вызвали в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Польский посол вызван в МИД России», - написала она в своем Telegram-канале.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в МИД РФ заявили, что беспристрастное расследование инцидента в Польше разоблачит провокацию. Реакцию ряда стран НАТО на произошедшее в дипведомстве назвали возмутительной.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300. В Кремле заявили, что польские власти имели возможность сразу сообщить, что обнаружены обломки ракеты этого типа.

Президент США Джо Байден, находившийся на саммите G7 на Бали, утром 16 ноября созвал экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО. Позже он заявил, что запуск ракет из России «маловероятен», судя по траектории. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты, по предварительным данным, выпущены из украинской системы ПВО, но добавил, что вины Киева в этом нет. В Польше также подтвердили, что ракеты были выпущены украинской стороной, и заявили, что статью 4 договора НАТО применять, вероятно, необходимости не будет.

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