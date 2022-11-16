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МИД РФ: беспристрастное расследование ЧП с ракетами в Польше разоблачит провокацию

Анна Назайкина
18:26 16.11.2022
В российском дипломатическом ведомстве назвали возмутительной реакцию на произошедшее в ряде стран НАТО и средствах массовой информации.
МИД РФ: беспристрастное расследование ЧП с ракетами в Польше разоблачит провокацию
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Беспристрастное расследование ЧП с ракетами в Польше разоблачит провокацию. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России... Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию», - заявили в министерстве.

В российском дипломатическом ведомстве назвали возмутительной реакцию на произошедшее в ряде стран НАТО и средствах массовой информации.

«Поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия», - говорится в заявлении.

В МИД также обратили внимание на «консультации» западных структур, вследствие которых появилась новая волна бездоказательных обвинений в адрес Москвы. Однако они в скором времени пошли на спад.

«Усматриваем в этой вакханалии умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины», - добавили в ведомстве.

Накануне польские СМИ и некоторые официальные лица обвинили Россию в падении ракет на территорию польского села Пшеводув. Позже в Минобороны РФ назвали такие сообщения провокацией. Сегодня в МО уточнили, что зафиксированные на фотографиях обломки - это элементы ракеты комплекса ПВО С-300.

Политолог Василий Колташов в разговоре со «Звездой» объяснил, что на самом деле вскрыла ситуация с ракетами в Польше.

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