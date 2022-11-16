Журова назвала западной пропагандой заявления о «российских» ракетах в Польше

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Сообщения польских средств массовой информации и официальных лиц о падении на территории страны российских ракет являются частью серьезной информационной войны. Об этом «Звезде» заявила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.

«Неважно, кто виноват в этой ситуации. Новости так преподносятся, что это, скорее всего, сделала Россия. Мы понимаем, что в массовом сознании это будет ассоциироваться с Россией. То что потом проведут расследование, выяснится, что это не Россия, никто об этом не напишет. Как была пропаганда, так она и есть», - сказала Журова.

Сейчас в информационном западном пространстве создается очередной повод для упоминания России в негативном ключе, считает парламентарий. Своеобразной подготовкой общественного мнения еще накануне занялся президент Украины.

«Вчера Зеленский говорил о массированном ударе по Украине, было много ракет и несколько, как он полагает, могли случайно залететь. И тут же они упали на территорию Польши», - обратила внимание депутат.

Инцидент произошел накануне в районе населенного пункта Пшеводув. В Министерстве обороны РФ назвали заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы. Также было добавлено, что кадры с места ЧП в Пшеводуве, которые распространили польские СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

На произошедшее немедленно отреагировали лидеры западных стран Так, по мнению президента США Джо Байдена, маловероятно, что упавшие в Польше ракеты были запущены с территории России. В схожей тональности выступил глава турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что верит России и считает, что она здесь ни при чем. Не спешит с обвинениями Москвы и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который допустил вероятность технической ошибки в случае с ЧП в Пшеводуве. Позже агентство Associated Press сообщило, что упавшая на территории Польши ракета была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.