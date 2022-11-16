В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AP: упавшая в Польше ракета была выпущена украинцами, чтобы сбить российскую ракету

Ян Брацкий
08:13 16.11.2022
В Минобороны РФ ранее сообщили, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией. 
AP: упавшая в Польше ракета была выпущена украинцами, чтобы сбить российскую ракету
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Упавшая на территории Польши ракета была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает агентство Associated Press, со ссылкой на американских чиновников.

«Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете», - говорится в сообщении агентства.

Инцидент произошел накануне на востоке страны в деревне Пшеводув. В Минобороны РФ сообщили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:13 В стране и мире
AP: упавшая в Польше ракета была выпущена украинцами, чтобы сбить российскую ракету
07:34 Армия
Видео
«Попадаем в яблочко»: наводчик САУ «Мста-С» рассказ об уничтожении позиций националистов
05:07 В стране и мире
«Маловероятно, что это было запущено из России»: Байден об инциденте с ракетами в Польше
05:10 Армия
Видео
«Бандит» на передовой: морпехи ТОФ рассказали, как пес помогает им в ходе СВО
05:16 В стране и мире
Трамп подал официальную заявку на выдвижение в президенты США
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.