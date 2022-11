В стране и мире AP: упавшая в Польше ракета была выпущена украинцами, чтобы сбить российскую ракету Ян Брацкий В Минобороны РФ ранее сообщили, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией. © Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress Читайте нас на: Упавшая на территории Польши ракета была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает агентство Associated Press, со ссылкой на американских чиновников. «Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете», - говорится в сообщении агентства. Инцидент произошел накануне на востоке страны в деревне Пшеводув. В Минобороны РФ сообщили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы. Экспертное мнение и аналитика