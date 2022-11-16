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Премьер Польши: страна пригласила международных экспертов для расследования инцидента в Пшеводуве

Максим Крюков
02:51 16.11.2022
Кроме того, он отметил, что в Польше приведены в повышенную готовность сотрудники полиции и спецслужб, а также усилен мониторинг воздушного пространства вместе с союзными государствами.
Премьер Польши: страна пригласила международных экспертов для расследования инцидента в Пшеводуве
© Фото: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0, Wikipedia
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Варшава пригласила международных экспертов, которые будут заниматься расследованием инцидента о падении ракет на ее территорию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам специального заседания совета министров.

«Мы работаем над установлением всех причин произошедшего и всего, что случилось, с международными экспертами, которых мы пригласили в группу наших экспертов и следователей», - приводят его слова РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что в стране приведены в повышенную готовность сотрудники полиции и спецслужб, а также усилен мониторинг воздушного пространства вместе с союзными государствами.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В оборонном ведомстве отметили, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы. Согласно заявлению МО РФ, кадры с места происшествия в Пшеводуве, которые распространили польские СМИ, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Агентство Reuters сообщило, что после сведений о падении двух ракет якобы российского производства на территории Польши утром 16 ноября пройдет заседание совета НАТО. Оно состоится в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

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