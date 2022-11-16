В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эрдоган: данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с упавшими в Польше ракетами

Ян Брацкий
08:54 16.11.2022
Ранее агенство AP сообщило, что упавшая на территории Польши ракета была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.
Эрдоган: данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с упавшими в Польше ракетами
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все данные указывают на непричастность России к инциденту с упавшими в Польше ракетами. Со слов турецкого лидера, он «проявляет уважение и верит» российской позиции по поводу инцидента.

Как отметил Эрдоган, ряд входящих в НАТО стран обсудили случившееся и пришли к выводу, что обломки ракеты не имеют к официальной Москве никакого отношения. Между тем, в переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Эрдоган получил информацию о том, что ЧП в Польше могло стать следствием технической ошибки, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел накануне на востоке страны в деревне Пшеводув. В Минобороны РФ сообщили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:54 В стране и мире
Эрдоган: данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с упавшими в Польше ракетами
08:13 В стране и мире
AP: упавшая в Польше ракета была выпущена украинцами, чтобы сбить российскую ракету
07:34 Армия
Видео
«Попадаем в яблочко»: наводчик САУ «Мста-С» рассказ об уничтожении позиций националистов
05:07 В стране и мире
«Маловероятно, что это было запущено из России»: Байден об инциденте с ракетами в Польше
05:10 Армия
Видео
«Бандит» на передовой: морпехи ТОФ рассказали, как пес помогает им в ходе СВО
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.