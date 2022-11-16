Эрдоган: данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с упавшими в Польше ракетами

Ранее агенство AP сообщило, что упавшая на территории Польши ракета была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все данные указывают на непричастность России к инциденту с упавшими в Польше ракетами. Со слов турецкого лидера, он «проявляет уважение и верит» российской позиции по поводу инцидента.

Как отметил Эрдоган, ряд входящих в НАТО стран обсудили случившееся и пришли к выводу, что обломки ракеты не имеют к официальной Москве никакого отношения. Между тем, в переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Эрдоган получил информацию о том, что ЧП в Польше могло стать следствием технической ошибки, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел накануне на востоке страны в деревне Пшеводув. В Минобороны РФ сообщили, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. В военном ведомстве подчеркнули, что российские средства поражения не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.