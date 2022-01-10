Миротворцы и коллективная безопасность: о чем шла речь на саммите ОДКБ по Казахстану

Внеочередная видеоконференция лидеров ОДКБ началась с минуты молчания в память о жертвах массовых беспорядков в Казахстане. Попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Казахстана были и раньше, но, как заявил Владимир Путин, Республика столкнулась с беспрецедентным вызовом безопасности и целостности.

При этом активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Когда в разгар стихийных беспорядков и открытого вооруженного конфликта счет шел уже на часы, необходимы были быстрые и слаженные решения. Именно миротворческая миссия ОДКБ стала той самой непроходимой стеной на пути международного терроризма. В первую очередь Владимир Путин отметил четкие действия российских Вооруженных сил.

«Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений. В частности, на недавних маневрах ОДКБ "Нерушимое братство", организованных с учетом приобретенного российскими военными опыта в Сирии. Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способностью оперативно выполнить задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», - добавил Путин.

Президент России отметил, что сразу же после выполнения миротворческой миссии, силы ОДКБ будут выведены с территории Казахстана.

В свою очередь, президент Казахстана сравнил попытку государственного переворота с нападением стаи гиен, и акция эта готовилась задолго. С такими силами справиться в одиночку Казахстан бы не смог поэтому и обратился к союзникам по ОДКБ. Также Токаев лично поблагодарил Путина за своевременную всестороннюю поддержку.

Участники саммита сошлись во мнении, что в соседних с Казахстаном республиках, например, в Узбекистане и Киргизии также существуют угроза международного терроризма. И сейчас силы ОДКБ должны быть максимально сконцентрированы, чтобы предотвратить любые попытки внешнего вмешательства.