Токаев сравнил устроивших беспорядки в Алма-Ате со стаей гиен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сравнил устроивших массовые беспорядки в стране со стаей гиен. Глава государства также отметил, что организаторы нападения на республику устроили несколько волн агрессии.

«На первом этапе состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алма-Ате были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, бросились вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Потом началось то, что в историю войдет, как "алма-атинская трагедия"», - сказал он в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее Токаев заявил, что главной целью устроивших массовые беспорядки в стране был подрыв конституционного строя республики. По словам казахстанского лидера, они стремились совершить государственный переворот и захватить власть.