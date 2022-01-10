Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова

Руководящий силами ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков знает свое дело, заявил президент России Владимир Путин.

«Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело», - сказал Путин в ходе внеочередного саммита ОДКБ.

Также глава государства отметил важность подготовки совместных учений ОДКБ и обучения военных стран-участниц по общим программам. По словам президента, навыки развертывания миротворцев оттачивались в том числе на маневрах «Нерушимое братство», организованных с учетом сирийского опыта.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все государства - участники организации ОДКБ выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана.

На днях командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков сообщил о выполнении миротворцами ОДКБ задач по охране значимых объектов в Алма-Ате. Он также выразил признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».