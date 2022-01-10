Путин заявил, что в Казахстане использовались «майданные технологии»

В Казахстане в ходе беспорядков использовались элементы «майданных технологий». Об этом заявил президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Российский лидер подчеркнул, что возникшая угроза государственности вызвана отнюдь не стихийными протестами в связи с повышением цен на топливо в стране. Протестовавшие из-за ситуации на газовом рынке и те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, - это разные люди с разными целями, пояснил Путин.

«При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев (Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана. - Прим. ред.) только что и сказал в том числе, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», - сказал он.

Путин отметил, что членам ОДКБ удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ государственности и полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам.

Российский лидер добавил, что миротворческий контингент организации будет находиться на территории Казахстана на ограниченный по времени период, до тех пор, пока это необходимо.