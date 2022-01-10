Путин отметил важность подготовки совместных учений ОДКБ и обучения по общим программам

Президент России Владимир Путин отметил важность подготовки совместных учений ОДКБ и обучения военных стран-участниц по общим программам.

«Кропотливая, многолетняя работа по формированию целостной системы безопасности государств-участниц, включая и коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат. Важно, очень важно, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружений, техники и связи», - заявил он во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам президента, навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений. Например, на маневрах «Нерушимое братство», организованных с учетом сирийского опыта.

«Был продемонстрирован высокий уровень выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих. Их способность оперативно выпонять задачи по борьбе с терроризмом и защищать мирное население. Именно такая планомерная совместная учебно-боевая деятельность войск ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», - подчеркнул Путин.

Президент отметил роль руководящего действиями ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова. Как заметил Путин, Сердюков «знает свое дело». Со стороны России, по словам президента, в состав контингента ОДКБ в Казахстане вошли наиболее подготовленные подразделения ВДВ, имеющие реальный боевой опыт.

Ранее Сердюков сообщил, что контингент ОДКБ продолжит выполнять задачи в Казахстане до полной стабилизации обстановки.

Материал подготовил Тимур Шерзад