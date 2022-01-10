Погибших в ходе беспорядков в Казахстане почтили минутой молчания на саммите ОДКБ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Погибших в результате беспорядков в Казахстане почтили минутой молчания на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Погибших в ходе беспорядков в Казахстане почтили минутой молчания на саммите ОДКБ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Погибших в результате беспорядков в Казахстане почтили минутой молчания на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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