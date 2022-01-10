Гарантии безопасности: чего ожидают США и Россия на переговорах в Женеве

Самолет с российской делегацией (в ее составе сразу два ведомства: МИД и Министерство обороны), совершил посадку в женевском аэропорту вчера в полдень.

До официального старта важнейшего дипломатического марафона еще несколько часов - переговоры Россия - США пройдут только сегодня в 11 дня по Москве. При этом накануне первый раунд уже состоялся - стороны провели предварительную встречу, ужин длинною в несколько часов, это только подтверждает, что тем накопилось много. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков остался доволен прошедшей встречей.

В центре дискуссии - требование России юридически закрепить гарантии безопасности. Среди них и отказ от расширения НАТО, и ввод ограничений на размещение вооружений в Восточной Европе. В МИД заявили, что Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года, поскольку за это время военный блок продвинулся «вплотную» к российским границам.

«Оборонительный» принцип, с которым создавалась организация, давно превратился в «наступательный». В США, кажется, это уже и не скрывают, пояснил в интервью CNN госсекретарь Энтони Блинкен.

«НАТО почти наверняка придется укреплять свои позиции на восточном фланге рядом с Россией. Мы продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя. Если Россия вторгнется на Украину, будут экономические, финансовые и другие последствия», - заявил Блинкен.

CNN публикуют карту якобы позиций российских войск на границе с Украиной - это хаотичные красные треугольники, ни конкретики, ни названий городов. Судя по всему, американским журналистам известен только Крым.

В реальности НАТО активно расширяется на Восток: на картах видно, какие позиции занимал альянс в 1997 году, и какие сейчас. Обеспокоенность России очевидна. Позиция Вашингтона неоднозначная, в США с одной стороны заявляют о намерении снизить напряженность, с другой - продолжают разыгрывать карту «российской агрессии». Так бывает, когда аргументы заканчиваются.

«К компромиссам должна готовиться американская сторона, российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд вполне понятных и сформулированных настолько четко на высшем уровне, что отклонений не может быть», - пояснил Рябков.

Визави Рябкова в Женевском саммите - заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Опытный переговорщик еще со времен работы в администрации Клинтона координировала линию Северной Кореи, а при Обаме - Иран.

Тогда же, в 2015 году она приезжала с Джоном Керри в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В этот раз дипломатично уклонилась от темы и заявила, что безопасность в Европе без европейцев обсуждать не будут. Вероятно, США без консультаций с союзниками свою позицию еще не сформулировали. Также стало известно, что Соединенные Штаты приветствуют право других стран самостоятельно выбирать союзы, как бы намекая на свои амбиции на восточном фланге.

«Американцы могут, наверное, некоторые позиции продавить в блоке. Важно, чтобы блин не вышел комом, если разговор не получится, если все сведется к обмену позициями, тогда сложится крайне неблагоприятный фон для контактов в других форматах», - считает политолог Андрей Кортунов.

За ходом переговоров будут следить президенты России и США. Вечером диалог продолжится, но уже предметно. Затем делегации отправятся в Брюссель, а там к дискуссии подключатся и другие участники альянса. Уже в четверг российские предложения разберут в Вене на Постсовете ОБСЕ.