Рябков объяснил, почему США неудобен двусторонний формат общения с Россией

Официальному Вашингтону некомфортно вести переговоры с Москвой на двусторонней основе, так как США чувствуют за собой «глаза и уши» определенной части русофобски настроенных партнеров по НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», - приводит РИА Новости слова Рябкова.

Накануне вечером в Женеве состоялась первая встреча между российской и американской сторонами. Встреча делегаций прошла в формате ужина. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, 10 января, в закрытом формате. Российскую делегацию возглавляет Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Семнадцатого декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.