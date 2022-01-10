В Госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве

Официальный Вашингтон на переговорах в Женеве подтвердил приверженность принципам суверенитета стран. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

«Замгоссекретаря США и замминистра иностранных дел РФ обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января. Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», - говорится в письменном заявлении Прайса.

Представитель госдепа добавил, что власти США будут приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Россией путем дипломатии. Стороны обсудят в рамках диалога ряд вопросов, но не будут говорить о европейской безопасности без европейских союзников, сказал Прайс.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для достижения договоренностей на предстоящих переговорах с США в Женеве по вопросам безопасности есть все шансы. Кроме того, замглавы МИД отметил, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США.