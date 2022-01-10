Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве

Ян Брацкий
01:22 10.01.2022
Ранее в Женеве состоялись переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман.
В Госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
© Фото: Артур Габдрахманов Sputnik РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный Вашингтон на переговорах в Женеве подтвердил приверженность принципам суверенитета стран. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова с первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

«Замгоссекретаря США и замминистра иностранных дел РФ обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января. Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», - говорится в письменном заявлении Прайса.

Представитель госдепа добавил, что власти США будут приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Россией путем дипломатии. Стороны обсудят в рамках диалога ряд вопросов, но не будут говорить о европейской безопасности без европейских союзников, сказал Прайс.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для достижения договоренностей на предстоящих переговорах с США в Женеве по вопросам безопасности есть все шансы. Кроме того, замглавы МИД отметил, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:04 В стране и мире
В России зарегистрировали тест-систему для выявления «омикрона»
20:59 В стране и мире
Видео
ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям
20:04 В стране и мире
Глава NASA рассказал, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным
17:10 Армия
Видео
«Аллигаторы» в небе: под Хабаровском прошли первые в году командирские полеты авиации ВВО
17:48 В стране и мире
Видео
Кровля в огне: кадры пожара в доме престарелых в Подмосковье
Популярное
Видео
«Бомба замедленного действия»: ученые впервые увидели взрыв красного сверхгиганта
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.