В МИД РФ заявили, что Россия не пойдет на уступки по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США. Он также отметил, что главной задачей российской стороны являются получение гарантий неразмещения вооружений у границ РФ и нерасширения НАТО на восток.

«Мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», - заявил Рябков в интервью РИА Новости.

Ранее Рябков заявлял, что Москва рассчитывает на достаточно быстрый результат в переговорах с представителями Запада по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что до этого момента западные партнеры высказывали Москве лишь абстрактные комментарии о том, что главное - диалог, и что Россия должна осуществить деэскалацию.