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Рябков назвал «потрясающей» предварительную беседу с представителями США в Женеве

Ян Брацкий
23:16 09.01.2022
Ранее замглавы МИД РФ заявил, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США. 
Рябков назвал «потрясающей» предварительную беседу с представителями США в Женеве
© Фото: Минобороны России
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Дискуссия в Женеве прошла «потрясающе», оптимизм есть. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман. По словам Рябкова, разговор был сложный, но деловой.

«Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор сложный», - приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что шансы для достижения договоренностей на предстоящих переговорах с США в Женеве по вопросам безопасности есть всегда. Напомним, что до этого замглавы МИД сказал, что российская сторона на переговорах в Женеве не пойдет на уступки по вопросам стратегической безопасности и не поддастся на давление со стороны США.

Семнадцатого декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов.

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