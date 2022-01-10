В Кремле рассказали, что Путину своевременно доложат об итогах переговоров в Женеве

Президента Российской Федерации Владимира Путина своевременно проинформируют об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, состоявшейся в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президенту будет доложено своевременно», - приводит ТАСС слова Пескова.

Первый раунд встречи в Женеве состоялся вечером в воскресенье, 9 января. От России и США на них присутствовали заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Венди Шерман. Оценивая встречу, Рябков назвал ее «потрясающей», а разговор сложным, но деловым.

Семнадцатого декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.