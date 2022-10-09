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Аксенов заявил, что по Крымскому мосту пока пропускают только легковые авто

Анна Касаткина
15:41 09.10.2022
Работа по организации стабильного транспортного сообщения между республикой и Краснодарским краем продолжается, отметил глава Крыма.
Аксенов заявил, что по Крымскому мосту пока пропускают только легковые авто
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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По автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будет осуществляться только движение легковых машин. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между республикой и Краснодарским краем.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Автобусы и грузовики пока будут перевозить паромом «Лаврентий», уточнил он. Аксенов добавил, что железнодорожная ветка работает в штатном режиме.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

За рулем взорвавшейся фуры предположительно находился 51-летний Махир Юсубов, который приходится дядей авто. Мужчина занимался частными перевозками. По данным СМИ, он мог не знать, что в грузовике находится взрывчатка. В западной прессе ответственными за теракт называют украинские спецслужбы.

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