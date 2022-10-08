«Поезд горит»: очевидцы публикуют видео вблизи пожара на Крымском мосту
Позже в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога» сообщили, что локомотив с частью вагонов уже выведен на станцию Керчь.
© Видео: germesvn, ВКонтакте © Фото: germesvn, ВКонтакте
Очевидцы опубликовали новые кадры с Крымского моста, где этим утром произошел сильный пожар. Кадры размещены в социальной Сети «ВКонтакте».
«Цистерна, поезд горит. Дорога тоже повреждена, но я доберусь до дома», - слышен за кадром голос автора ролика, который снимает из кабины своего автомобиля.
Ранее в «Упрдор «Тамань» «Звезде сообщили о приостановке движения по переправе. Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работают представители МЧС и дорожных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.