В стране и мире «Поезд горит»: очевидцы публикуют видео вблизи пожара на Крымском мосту Ян Брацкий Позже в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога» сообщили, что локомотив с частью вагонов уже выведен на станцию Керчь. © Видео: germesvn, ВКонтакте © Фото: germesvn, ВКонтакте Читайте нас на: Очевидцы опубликовали новые кадры с Крымского моста, где этим утром произошел сильный пожар. Кадры размещены в социальной Сети «ВКонтакте». «Цистерна, поезд горит. Дорога тоже повреждена, но я доберусь до дома», - слышен за кадром голос автора ролика, который снимает из кабины своего автомобиля. Ранее в «Упрдор «Тамань» «Звезде сообщили о приостановке движения по переправе. Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работают представители МЧС и дорожных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика