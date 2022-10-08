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Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, возложив полномочия по их организации и координации на Федеральную службу безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив», - говорится в документе.

Указом также предполагается усиление меры защиты электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Движение легковых машин и автобусов на Крымском мосту сейчас ведется по одной полосе в режиме реверса, грузовые автомобили будут перемещаться через пролив на паромной переправе. В ближайшее время планируется также возобновление движения поездов.