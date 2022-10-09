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Спасенные из огня: как выглядят горевшие на Крымском мосту цистерны

Ян Брацкий
08:55 09.10.2022
Уцелевшую часть железнодорожного состава удалось эвакуировать на соседнюю станцию и избежать более серьезного ущерба.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Железнодорожные цистерны, пострадавшие в огне пожара на Крымском мосту, находятся в километре от переправы. Обнаружить их удалось съемочной группе «Звезды».

Судя по кадрам, одна из цистерн сильно закопчена, остальные пострадали в меньшей степени. Избежать более серьезного ущерба удалось благодаря оперативным действиям пожарных, которые отцепили уцелевшую часть состава и вместе с локомотивом эвакуировали ее на ближайшую станцию.

Сильный пожар на железнодорожной ветке Крымского моста произошел накануне рано утром. Причиной ЧП послужил взрыв грузовика. Из-за этого не только вспыхнул огонь, но и частично обрушились два автомобильных пролета моста. На спутниковых снимках отчетливо видно место, в котором произошло ЧП.

Федеральные и местные власти оперативно отреагировали на случившееся. Уже к вечеру того же дня автомобильное и железнодорожное движение по мосту был восстановлено. Сейчас работает паромная переправа из Крыма в Краснодарский край.

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