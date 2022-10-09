Бывшие соседи предполагаемого водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры рассказали о нем и его семье

В настоящее время в доме, где живут его родители, проводятся следственные мероприятия с понятыми.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители Авиастроительного района в Казани, в котором раньше жил предполагаемый водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика 51-летний Махир Юсубов, рассказали о нем и его семье. По словам соседей, они были очень удивлены, когда узнали о произошедшем.

В настоящее время в доме, где живут родители Махира, проводятся следственные мероприятия с понятыми, которые были выбраны из жителей соседних домостроений.

Напомним, за рулем взорвавшейся на Крымском мосту фуры, по предварительным данным, находился 51-летний Махир Юсубов, который приходится дядей владельцу авто - Самиру Юсубову. Тот записал видеообращение, в котором заявил, что в данный момент находится за границей и не имеет никакого отношения ко взрыву. Он рассказал, что машиной пользуется дядя, который занимается частными перевозками и развозил интернет-заказы.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.