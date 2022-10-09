NYT назвала организаторов взрыва на Крымском мосту

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За взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Об этом на условиях анонимности изданию The New York Times заявил киевский чиновник. Он подтвердил, что взорванная на переправе бомба перевозилась в грузовике.

Инцидент произошел накануне. Взрыв фуры попал на кадры камер видеонаблюдения. В результате ЧП два автомобильных пролета частично обрушились, сгорели несколько железнодорожных цистерн с топливом.

По данным Следственного комитета РФ, жертвами взрыва стали три человека. В настоящее время на мосту восстановлено реверсивное автомобильное движение. Вечером того же дня были запущены поезда, для людей и габаритной техники работает паром. Продолжается расследование случившегося и ликвидация последствий.