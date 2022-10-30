В стране и мире Мир справедливости и безопасности: какой эффект может оказать речь Путина на «Валдайском форуме» Алексей Курильченко Алексей Самолетов Россия сегодня предлагает всем новый миропорядок - который должен основываться на законе и праве, быть свободным и справедливым. Именно Россия сегодня самая свободная страна, которая готова отстаивать свое - и право других стран и народов на многообразие и многовекторное развитие. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве 27 октября открылся традиционный «Валдайский Форум». Четыре дня заседаний, 111 экспертов - политиков, дипломатов и экономистов из сорока государств. Споры, доклады и обсуждения. Основная тема - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Главное событие форума, традиционно, встреча с президентом России. Речь Владимира Путина длилась 44 минуты. Ответы на вопросы заняли почти три часа. Выступление президент начал с ключевого момента - небывалого по своим масштабам системного кризиса в мире. «Увы, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию... Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Собственно говоря, они всегда играют на обострение, ничего здесь нового тоже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков... Власть над миром - как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная», - заявил Путин. Парадокс, но западная модель общества, которая должна была, по мнению ее создателей, объединить страны и народы, пришла к отрицанию интересов и народов, и государств. «Кто не с нами - тот против нас». Причем эта модель обросла абсолютно непонятным сводом «правил», отрицающих самобытность развития. Первой забила в набат Россия, предложив своим партнерам выстроить справедливую коллективную систему доверия и безопасности. Однако ее тут же «отшвырнули в сторону». И вот теперь сама история ставит нас перед сложнейшим выбором. «В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер – как говорится – пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным», - заявил Путин. В отрицании необходимых перемен, как ни парадоксально, прежде всего, оказался чисто меркантильный интерес. Изменение навязанного Западом «унифицированного порядка» разрушало единый рынок сбыта, столь удобный и выгодный для заокеанских элит. Именно в этом истинная суть западных культуры и мировоззрения, которые по мнению авторов превосходят все остальные и должны быть эталоном для всего мира. «Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Еще в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно "длящееся ослепление превосходства" - это все и происходит до сих пор - которое "поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем…". 1978 год. Ничего не поменялось», - заявил Путин. Главным западным лозунгом развития всегда провозглашалась демократия. Но лишь в том виде, в каком удобно Западу. С течением времени и взрослением мирового сообщества, оно, закономерно, пришло к необходимости реальной демократии в международных делах, оспаривая авторитарный диктат отдельных государств. По логике, «цивилизованный» Запад, казалось бы, должен приветствовать такое естественное стремление к свободе - но произошло обратное. «Запад называет его подрывом либерального порядка, основанного на правилах, пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году - поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще, охамели просто, не стесняются ничего», - заявил Путин. Россия, не смотря на возникшие сложности, попыталась выстроить диалог и отношения - и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Но в ответ получила еще большее, демонстративное, давление на себя. «Цель - сделать Россию более уязвимой. Цель - превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей... А в конечном итоге, если не удается вообще ничего сделать, цель одна – уничтожить, смахнуть с политической карты. Но не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий», - заявил Путин. Россия - страна со своей историей, со своими трагедиями и победами. Наша страна не навязывает миру какие-либо модели развития, и уж точно не собирается соперничать с кем бы то ни было за мировое господство. «Россия не бросает вызов элитам Запада - Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику», - заявил Путин. Подводя итог своей, во многом мировоззренческой, речи Владимир Путин предупредил - момент слома старых парадигм безболезненным быть не может. Но на кону - будущее всей планеты. «Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться... Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов... Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу - судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», - заявил Путин. Глобальная смена эпох человеческого существования, мир вошел в зону таких перемен, такой турбулентности, что сегодня о его будущем говорят практически все политики. И заявление президента России как раз о такой векторной настроенности нашей страны на дальнейшие изменения. Специальная военная операция стала триггером, который выявил сущность тех, кто сегодня занимается обустройством мира. Истинную сущность и истинные цели - именно они сегодня влияют на то, каким мир станет завтра. Как раз о спецоперации и был первый же вопрос на конференции после выступления Владимира Путина. События последнего года буквально перевернули мир. Но президент подчеркивает – они лишь катализатор текущих процессов, а не их причина. «То, что происходило и происходит сейчас, в том числе, скажем, на том же украинском направлении - это не изменения, которые происходят вот сейчас или после начала специальной военной операции России, нет. Все эти изменения идут в течение многих лет, уже давно, просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет, но это тектонические изменения всего миропорядка... Происходящие события просто высвечивают более ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, может быть, быстрей, чем это было до сих пор. Но в целом они являются неизбежными, и это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении», - заявил Путин. Пытаясь сделать Украину анти-Россией, Запад взрастил одну из самых главных проблем на планете - сращивание ультранационалистических движений с откровенно фашистской идеологией. При этом сами нацисты сражаются вовсе не за свою свободу, а за деньги, украденные у народа Украины и спрятанные за рубежом. Причем сражаются без жалости и до последнего украинца. «Я говорю об этом с сожалением. Там потери бывают один к десяти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? Они прямо по этому пути идут спокойно и даже без оглядки, не думают об этом. Конечно, не свои национальные интересы защищают», - заявил Путин. Одним из главных вопросов стала ядерная безопасность. Действительно ли мир находится на пороге возможности применения ядерного оружия, и как в этих условиях будет себя вести Россия как ответственная мировая ядерная держава? «У нас есть военная доктрина, пусть ее прочитают... Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, она же прямо сказала в разговоре с представителем прессы: "Да, Великобритания - ядерная держава. В обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это". Допустим, она ляпнула там - девушка немножко не в себе. Как можно такие вещи говорить публично? Сказала», - заявил Путин. Говорили не только об угрозах. Важнейшая составляющая нового миропорядка - это сотрудничество. Многие участники форума выражали поддержку и признательность России за ее непреклонную позицию. Китайские эксперты попросили президента оценить российско-китайские отношения и поделиться прогнозами на их дальнейшее развитие. По словам Владимира Путина, отношения с Пекином сейчас носят не просто партнерский, но и по-настоящему дружеский характер. Отдельно президент России оценил и проблемы, с которыми столкнулся Китай испытывая колоссальное давление со стороны США по Тайваньскому вопросу. «Мы относимся как к близкому другу к Китаю, к китайскому народу, с большим уважением к культуре и к традициям. Уверен, что, опираясь на эту прочную базу, мы уверенно будем двигаться вперед. Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединенных Штатов, воспринимаются у нас в России не иначе, как провокация... Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на какие-то ответные действия? Кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая задумка. Я думаю, что нет там ни шиша, никакой тонкой задумки. Просто бред и все, и самоуверенность», - заявил Путин. Впрочем, друзья у России есть не только на Востоке. Владимир Путин напомнил, что здравомыслящие люди, придерживающиеся традиционных ценностей, есть во всем мире - в том числе - Европе и Америке. Обращаясь к ним президент https://tvzvezda.ru/news/202210272037-rjnDE.html, как бы западные политики ни пытались свалить на Москву вину за все беды - от инфляции до дефицита газа. «Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия - ваш друг, и мы на протяжении десятилетий все делали и готовы делать в будущем для того, чтобы укреплять наши отношения... В этой связи сейчас мне в голову пришел анекдот. Семья в Германии. Сын спрашивает у папы: - Почему так холодно? - Потому что Россия напала на Украину. - А мы здесь причем? - А мы ввели санкции против русских. - Зачем? - Чтобы им было плохо. - А мы что русские? Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам в данном случае европейских стран, да и Соединенных Штатов, – все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Они связаны с системными ошибками вашего политического руководства», - заявил Путин. Мировая пресса уже отреагировала на выступление президента России. Причем даже самые консервативные издания советуют прислушаться к тому, что говорил в своем выступлении Владимир Путин. Белому дому следовало бы и начать переговоры с Россией, так как эта необходимость «вопиюще очевидна». Об этом, например, 28 октября написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. «В четверг одной из тем выступления Владимира Путина стало то, что Россия хочет диалога. Необходимость в дипломатических контактах между Россией и Соединенными Штатами очевидна. В преддверии этого конфликта Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Дипломаты должны возобновить эту дискуссию. Байден должен повторить предложения ограничить размещение ракет, поделиться информацией о военных учениях и избежать эскалации», - пишет журналист. Financial Times, не преминув сделать акцент на якобы «ядерной риторике» президента России, тем не менее отметила, что Владимир Путин, в первую очередь, призывает все страны к взаимному уважению. «Путин, в отличие от своей предыдущей ядерной риторики, перешел к более примирительному тону, призвав к взаимному уважению между Россией и Западом. Речь Путина стала более мягкой», - пишет издание. Что же касается Китая, то китайская пресса, в первую очередь, обратила внимание на тайваньский вопрос. КНР высоко ценит слова Путина о Тайване и действительно рассчитывает на длительные и продуктивные отношения с Россией. «Мы высоко ценим позитивное заявление президента Владимира Путина. В условиях сложной и нестабильной международной ситуации китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития. В этой новой эпохе мы являемся друг для друга крупнейшими соседями и важнейшими стратегическими партнерами», - заявил глава МИД Китая Ван Вэньбинь. Валдайский форум завершен. Как уже сказал пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, выступление Владимира Путина еще долго будут обсуждать и в мировых политических, и в финансовых, и в экономических кругах. Владимир Путин открыто обозначил самые болевые точки нашей сегодняшней жизни и переломного момента истории, который переживает мир. Нам, действительно, предстоит прожить очень непростое десятилетие… как минимум. Экспертное мнение и аналитика