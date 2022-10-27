Путин: в отношении РФ никогда не получится применить сценарий уничтожения

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Западу никогда не удастся применить в отношении России сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения собственный геополитических целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Москве.

«Цель - сделать Россию более уязвимой, цель - превратить Россию в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей. Собственно говоря, это универсальное правило, всех стараются превратить в инструмент, для того, чтобы использовать инструменты эти для своих целей... Не получилось, и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий», - заявил Путин.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии принимают участие эксперты, политики, дипломаты и экономисты из 41 страны.