Президент РФ подчеркнул, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование и свободное развитие.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается становиться новым гегемоном. Он сделал это на пленарном заседании «Валдая».

«Россия не бросает вызов элитам Запада. Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее», - сказал Путин.

Еще российский президент подчеркнул, что Запад не имеет права требовать принять свои ценности от других.

Также Владимир Путин заметил, что на Западе нет единства. Кроме этого, он обвинил Запад в разжигании войны на Украине и подрыве мировой экономики.