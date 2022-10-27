Песков заявил о большой значимости речи Путина на «Валдае»
Дмитрий Песков прокомментировал речь Путина на «Валдае».
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
Выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» предстоит внимательно проанализировать. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал оценку речи Путина.
«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — подчеркнул Песков.
Напомним, что встреча Международного дискуссионного клуба «Валдай» завершается сегодня в Москве, темой обсуждения стал «мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».