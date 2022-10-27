Песков заявил о большой значимости речи Путина на «Валдае»

В «Роснефти» заявили, что причина энергокризиса в ЕС не в ситуации на Украине и не в пандемии

Напомним, что встреча Международного дискуссионного клуба «Валдай» завершается сегодня в Москве, темой обсуждения стал «мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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