«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине

Страны Запада даже не стесняются назвать сумму, которая была потрачена на госпереворот в 2014 году.

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Президент России Владимир Путин не стал сдерживать эмоции, комментируя тот факт, что страны коллективного Запада признали факт финансирования государственного переворота на Украине. Об этом российский лидер заявил, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Москве.

«Пускай будут экономические и торговые войны, бойкоты, санкции, цветные революции - готовят и проводят разного рода перевороты. Один из них к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же - даже сказали, сколько денег истратили на переворот. Вообще охамели просто! Не стесняются ничего», - заявил Путин.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Тема заседания - «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии принимают участие эксперты, политики, дипломаты и экономисты из 41 страны.