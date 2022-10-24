Лавров: информация о подготовке Украиной «грязной бомбы» перепроверена, это не пустое обвинение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что информация о подготовке Украиной «грязной бомбы» была перепроверена.
«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую "грязную бомбу". У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться», - заявил Лавров на пресс-конференции с генсеком Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой.
Лавров добавил, что с некоторыми из своих собеседников в недавних телефонных переговорах министр обороны России Сергей Шойгу договорился о том, чтобы провести дополнительные консультации на эту тему на профессиональном уровне.
Также в Минобороны России заявили, что Украина рассчитывает выставить РФ как ядерного террориста провокацией с «грязной бомбой».