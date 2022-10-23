Шойгу по телефону обсудил с министром обороны США ситуацию на Украине

Российский и американский главы военных ведомств уже беседовали на этой неделе. Переговоры прошли в пятницу, 21 октября.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Как уточняется, стороны обсудили ситуацию на Украине.

«23 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу и министра обороны США Л.Остина», - говорится в сообщении.

Российский и американский главы военных ведомств уже беседовали на этой неделе. Переговоры прошли в пятницу, 21 октября.

Сегодня Шойгу также поговорил по телефону с главами МО Франции, Турции и Великобритании. Министр обороны РФ довел до своих коллег озабоченности в связи с возможными провокациями Киева с «грязной бомбой».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.