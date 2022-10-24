Армия МО РФ: Украина рассчитывает выставить РФ как ядерного террориста провокацией с «грязной бомбой» Также провокация может привести к увеличению потока беженцев по Европе, заявил Игорь Кириллов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Провокация с «грязной бомбой», которую планирует провести киевский режим, рассчитана на то, чтобы выставить Россию как ядерного террориста в глазах мировой общественности. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве... В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста», - заявил Кириллов на брифинге. © Минобороны РФ Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой МО Франции выразил обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». С аналогичным заявлением Шойгу обратился к турецкому, британскому и американскому министрам обороны. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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