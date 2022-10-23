Армия Шойгу довел до главы МО Турции свои озабоченности по поводу возможных провокаций Украины Речь шла о возможном применении Киевом «грязной бомбы», уточнили в Минобороны РФ. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров довел до турецкого коллеги Хулуси Акара свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны киевского режима. Как уточнили, переговоры состоялись сегодня, 23 октября. Стороны обсудили ситуация на Украине по телефону. «Генерал армии С.К.Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”», - отметили в российском военном ведомстве. Ранее Шойгу обсудил ситуацию на Украине с коллегой из Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Также он выразил министру обороны Франции Себастьяну Лекорню обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика