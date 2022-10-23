Шойгу довел до Уоллеса озабоченность по поводу возможных провокаций Киева с «грязной бомбой»
Стороны обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров.
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Телефонные переговоры двух министров прошли сегодня, 23 октября. В ходе беседы министр обороны России выразил обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева.
«Генерал армии С.К.Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”», - говорится в сообщении МО РФ.
Ранее глава российского военного ведомства обсудил конфликт на Украине с министрами обороны США, Франции и Турции.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.