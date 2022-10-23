Армия Шойгу довел до Уоллеса озабоченность по поводу возможных провокаций Киева с «грязной бомбой» Стороны обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров. © Фото: MOD Russia, GlobalLookPress Читайте нас на: Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с британским коллегой Беном Уоллесом ситуацию на Украине. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. Телефонные переговоры двух министров прошли сегодня, 23 октября. В ходе беседы министр обороны России выразил обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева. «Генерал армии С.К.Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”», - говорится в сообщении МО РФ. Ранее глава российского военного ведомства обсудил конфликт на Украине с министрами обороны США, Франции и Турции. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика