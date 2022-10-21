Удар по мирным жителям: кадры последствий обстрела ВСУ переправы в Херсоне

Одним из погибших оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков - ранее он работал на Первом канале, а также на телеканалах «Москва 24», Russia Today и в правительстве города Москвы. Об этом сообщили власти Херсонской области.

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