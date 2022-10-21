Удар по мирным жителям: кадры последствий обстрела ВСУ переправы в Херсоне
Ночью украинские военные выпустили 12 снарядов РСЗО HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. На данный момент известно о четырех погибших и 13 раненых мирных жителях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует кадры последствий украинского ракетного удара по переправе в городе Херсон.
Ночью украинские военные выпустили 12 снарядов РСЗО HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. На данный момент известно о четырех погибших и 13 раненых мирных жителях.
Одним из погибших оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков - ранее он работал на Первом канале, а также на телеканалах «Москва 24», Russia Today и в правительстве города Москвы. Об этом сообщили власти Херсонской области.
Ранее «Звезда» показала, как российский ЗРК «Тор» уничтожает на передовой беспилотники ВСУ.