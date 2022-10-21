Охота за «Валькириями»: как ЗРК «Тор» уничтожает на передовой беспилотники ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По-настоящему стремительный пуск. Ракета скрывается в тумане и летит прямо к цели. На радарах и экране монитора зенитно-ракетного комплекса «Тор» отчетливо виден взрыв — это разлетается на части дрон Вооруженных сил Украины.

На этом участке фронта в Донецкой народной республике расчеты «Торов» развернули за воздушными разведчиками противника настоящую охоту.

«Было уничтожено порядка 15 беспилотных летательных аппаратов. В том числе, были уничтожены БПЛА "Валькирия", "Фурия" на дальностях до 12 километров на высоте до пяти тысяч метров», — рассказывает начальник расчета ЗРК «Тор» под позывным «Знаток».

Экипаж ликвидирует воздушные цели в любую погоду, днем и ночью. Частая смена позиций и маскировка — залог безопасности расчета «Тор».

Распознавать цели ЗРК способен в радиусе 30 километров и сбивать их даже в движении.

Самые современные технологии слежения — «Тор» буквально напичкан электроникой. Здесь и тепловизор, и камера с длинной фокусировкой. В небе, без преувеличения, видно все. Чтобы определить кто в небе свой, а кто чужой, системе необходимо всего несколько секунд. ЗРК поражает любые аэродинамические цели на расстоянии до десяти тысяч метров. В том числе, бомбардировщики и низко летящие вертолеты.