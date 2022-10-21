ВСУ выпустили 12 ракет из HIMARS по гражданской переправе в Херсоне

Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов, один упал в районе Антоновского моста.

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Вооруженные силы Украины выпустили по гражданской переправе рядом с Антоновским мостов в Херсоне 12 ракет из ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб региона.

«Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста», — цитирует его РИА Новости.

Информация о жертвах и разрушениях уточнятся, добавил представитель экстренных служб.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления на Новую Каховку и Червонный Яр в Херсонской области. После нанесения значительного поражения враг бежал, заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков.